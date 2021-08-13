الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١
٠٧:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

رويترز: حركة طالبان تسيطر على معظم أنحاء مدينة هرات في أفغانستان

الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو... مقتل شخص وإصابة 15 آخرين بانفجار بحافلة ركاب في روسيا

تغير المناخ يودي الى انفجارات بركانية

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية القطري ونظيره الأميركي

شاهد .. خبير اقتصادي: قرار حاكم مصرف لبنان يتسبب بإشعال الشارع اللبناني

وفات 608 اشخاص اثر الاصابة بكورونا في المكسيك

تعبئة عامة في القوات المسلحة الايرانية للتصدي لكورونا