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رويترز: وزير الدفاع البريطاني يقول إنه يعتقد أن تتجه أفغانستان لحرب أهلية

الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

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