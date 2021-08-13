شاهد .. خبير اقتصادي: قرار حاكم مصرف لبنان يتسبب بإشعال الشارع اللبناني

العالم - خاص العالم

وأضاف عكوش خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية بأن مادة المازوت تدخل في تفاصيل حياة اللبنانيين بشكل كامل من ناحية كلفة النقل والأفران والمستشفيات والمصانع وقرار رفع الدعم سيؤدي الى إشتعال الشارع وارتفاع الأسعار في كل شيء.

وقال عكوش بأن حاكم مصرف لبنان يتمتع بصلاحيات واسعة حسب القانون اللبناني ومن ضمن هذه الصلاحيات هي التدخل في أسعار الصرف وعملية البيع والشراء مضيفاً بأن الإحتياط الإلزامي لمصرف لبنان اي ودائع الناس في المصارف وصل الى مستوى منخفض جداً حيث لا يحق لحاكم مصرف لبنان ان يتصرف به وهذا الأمر سيؤدي الى ردة فعل كبير في الشارع اللبناني.

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