الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١
٠٧:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد .. خبير اقتصادي: قرار حاكم مصرف لبنان يتسبب بإشعال الشارع اللبناني

الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

اعتبر الخبير المالي والإقتصادي عماد عكوش قرار حاكم مصرف لبنان حول رفع الدعم عن المحروقات قرار غير شعبي لأن هذا القرار يطال كل الفئات الشعبية على مستوى الإقتصادي ومستوى الإجتماعي.

العالم - خاص العالم

وأضاف عكوش خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية بأن مادة المازوت تدخل في تفاصيل حياة اللبنانيين بشكل كامل من ناحية كلفة النقل والأفران والمستشفيات والمصانع وقرار رفع الدعم سيؤدي الى إشتعال الشارع وارتفاع الأسعار في كل شيء.

وقال عكوش بأن حاكم مصرف لبنان يتمتع بصلاحيات واسعة حسب القانون اللبناني ومن ضمن هذه الصلاحيات هي التدخل في أسعار الصرف وعملية البيع والشراء مضيفاً بأن الإحتياط الإلزامي لمصرف لبنان اي ودائع الناس في المصارف وصل الى مستوى منخفض جداً حيث لا يحق لحاكم مصرف لبنان ان يتصرف به وهذا الأمر سيؤدي الى ردة فعل كبير في الشارع اللبناني.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

روابط ذات صلة

تداعيات رفع الدعم عن المحروقات في لبنان

حكومة تصريف الأعمال بلبنان توصي بوقف العمل بقرار رفع الدعم عن المحروقات

"الوفاء للمقاومة" تعلن موقفها من قرار رفع الدعم عن المحروقات

الرئيس الأسد يستقبل الرباع معن أسعد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تغير المناخ يودي الى انفجارات بركانية

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية القطري ونظيره الأميركي

شاهد .. خبير اقتصادي: قرار حاكم مصرف لبنان يتسبب بإشعال الشارع اللبناني

وفات 608 اشخاص اثر الاصابة بكورونا في المكسيك

تعبئة عامة في القوات المسلحة الايرانية للتصدي لكورونا

حرائق تلتهم غابات شمال شرقي ليبيا