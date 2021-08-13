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مقتل شخص وإصابة 15 آخرين بانفجار بحافلة ركاب في روسيا

الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

أصيب ما لا يقل عن 15 شخصا بجروح في انفجار حافلة ركاب في مدينة فورونيج الروسية، بينما توفيت امرأة في العناية المركزة بعد نقلها للعلاج.

العالم _ أوروبا

وقال المدعي العام في منطقة لينينسكي بالمدينة يوري بورسوف، بان أصيب شخصان بجروح خطيرة، و4 في حالة متوسطة الخطورة و6 إصابتهم خفيفة، وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ووفقا لسائق، وقع الانفجار داخل الحافلة قرب مركز تجاري وعلى متنها نحو 30 شخصا.

وأفادت مصادرمن مكان الحادث، بأن فرق الإغاثة والأجهزة الأمنية طوقت المكان وبدأت الطواقم الطبية في العمل بمكان الاتفجار وبأن فريقا من خبراء جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد وصل إلى مكان الحادث.

وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في الحادث لمعرفة أسبابه وملابساته، ووفقا للمعلومات الأولية قد يكون السبب هو انفجار أسطوانة غاز الحافلة.

وبدوره، أكد حاكم مقاطعة فورونيج ألكسندر غوسيف، تقديم كل المساعدات الضرورية للمتضررين، كما أمر بفحص جميع الحافلات المستخدمة لنقل الركاب في المدينة.

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