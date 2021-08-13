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أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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متحدث الخارجية الايرانية يؤكد ان الخارجية تتابع التواصل مع القنصلية الايرانية في هرات بافغانستان وتتابع اوضاع وسلامة العاملين هناك
متحدث الخارجية الايرانية يدعو للحفاظ على سلامة المدنيين والمشردين في ظل تصاعد اعمال العنف في افغانستان
أفغانستان طالبان تسيطر على كبرى المدن وسط تراجع القوات الحكومية
رويترز: وزير الدفاع البريطاني يقول إنه يعتقد أن تتجه أفغانستان لحرب أهلية
رويترز: حركة طالبان تسيطر على معظم أنحاء مدينة هرات في أفغانستان
رويترز: وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل احد جنودها بقذيفة استهدفت قاعدة عسكرية للجيش التركي في شمال العراق
أ ف ب: واشنطن تنظم رحلات "يومية" لإجلاء مترجمين أفغان
أ ف ب: الولايات المتحدة تستعد لإرسال قوات إلى كابول لسحب أفراد من موظفي سفارتها
مراسل العالم: دخول 4 سيارات عسكرية أمريكية إلى سجن الصناعة الذي يضم عناصر من "داعش" في الحسكة السورية
مراسل العالم:تحليق لحوامتين للاحتلال الامريكي في اجواء مدينة الحسكة في سورية وانباء عن عصيان لعناصر داعش داخل سجن الثانوية الصناعية
أفغانستان طالبان تسيطر على كبرى المدن وسط تراجع القوات الحكومية
الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
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