الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١
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متحدث الخارجية الايرانية يؤكد ان الخارجية تتابع التواصل مع القنصلية الايرانية في هرات بافغانستان وتتابع اوضاع وسلامة العاملين هناك

الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

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