روسيا تقدم حلا لامريكا حول انفخاض فاعلية فايزر

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تصدر خبر عودة تفشي كوفيد 19 في مدينة كيب كود الأمريكية عناوين الأخبار في جميع وسائل الإعلام الدولية الكبرى، خصوصا بعد اكتشاف نحو 900 اصابة مؤكدة بفيروس كورونا في يوليو/ تموز في مدينة بروفينستاون بمقاطعة ماساتشوستس الأمريكية , حسبما نقل موقع سبوتنيك.

ووفقا لمحافظ المدينة، أليكس مورس،فقد تم تطعيم 74% من المصابين بالمرض باللقاح، وعلى الرغم من عدم وجود بيانات تؤكد ما إذا كانت الإصابات من سلالة دلتا الجديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا، الذي أصبح مؤخرًا سلالة سائدة في الولايات المتحدة، هي المسؤولة عن غالبية إصابات مدينة كيب كود، إلا أن بعض العينات الاولية الماخوذة في مدينة بروفينستاون اثبتت انها ايجابية.

بينما يحاول العديد من العلماء جاهدين تفسير وشرح سبب عدم قدرة اللقاحات المعتمدة من مركز السيطرة على الأمراض في أمريكا (CDC) على إيقاف الموجة الجديدة من كوفيد 19 في ولاية ماساتشوستس الأمريكية وولايات أخرى في جميع أنحاء البلاد، جاءت بعض الإجابات من إحدى أكثر المؤسسات الطبية شهرة في البلاد،حيث اظهرت نتائج دراسة لم تنشر بعد من المؤسسة الامريكية أن فاعلية اللقاحين الرئيسيين المعتمدين للاستخدام في الولايات المتحدة، فايزر وموديرنا قد انخفضت بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة. ووفقًا لباحثي Mayo Clinic، انخفضت فاعلية موديرنا من 86٪ إلى 76٪، وانخفضت فاعلية فايزر بنسبة اكبر من 86% الى 42%. وحدث هذا الانخفاض الحاد في يوليو/ تموز بالتزامن مع ارتفاع نسب الإصابات المكتشفة حديثا لحالات متحور دلتا حوالي 70 ٪ في ولاية مينيسوتا.

وتشير المصادر الطبية إلى أن حالة انخفاض فاعلية اللقاحات في الولايات المتحدة ليست حالة واحدة في العالم،حيث تظهر الابحاث التي اجريت في بريطانيا أن فاعلية اللقاحات المستخدمة في البلاد قد انخفضت مؤخرا من 64% الى 49%.

ودقت واشنطن ناقوس الخطر بعد البيانات التي تشير الى انخفاض اداء لقاح فايزر، في الوقت الذي كان فيه الرئيس الأمريكي يحث المواطنين على تلقي اللقاح. وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن لموقع أكسيوس: إذا لم تكن هذه دعوة للاستيقاظ، فأنا لا أعرف ما هي!.