شاهد.. اعلامي لبناني: حاكم مصرف لبنان ليس المسؤول الوحيد عما حصل

العالم - خاص العالم

وأضاف عوض خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية بانه لا يمكن ان نحمل حاكم مصرف لبنان كل المسؤولية لأنه لا توجد حكومة في لبنان وكل الذين لم يسهلوا تشكيل الحكومة هم مسؤولون عما وصل اليه لبنان اليوم في مسألة الدعم وغير الدعم.

واعتبر عوض بأن موضوع رفع الدعم هو قمة المشاكل التي يعشيها الشعب اللبناني وليس المشكلة الوحيدة لأن هناك سلسلة من المشاكل والكوارث هي التي اوصلت الشعب اللبناني الى الازمة التي يعيشها.

ورفض عوض ان تكون صلاحيات حاكم مصرف لبنان تشمل المس بودائع الناس في المصارف حيث أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب اعتبر قرار حاكم مصرف لبنان بأنه قرار منفرد ويخالف قرار مجلس الوزراء وقرار مجلس النواب.

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