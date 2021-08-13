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مقاتل من الطف

الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

صرح الشهيد "أبو مهدي المهندس" نائب قائد الحشد الشعبي السابق، الذي استشهد مع الحاج قاسم سليماني قائد فيلق القدس في هجوم إرهابي أمريكي عام 2020، أن "الأصل في الحشد الشعبي هو الجانب العقائدي، بدون اعتقاد لانستطيع أن نقاتل، هذا الحماس في الحشد الشعبي، انتصارات المقاتلين في كل العمليات التي اشتركوا بها من بداية التصدي لداعش ماقبل سقوط الموصل ومابعده الى اليوم، انتصر الحشد الشعبي مع القوات الأمنية العسكرية (الجيش والشرطة) وكان إلى جانبهم بما يمتلكه من عقيدة، لأنه ماكنا نمتلك امكانات مهمة، نحن نزلنا بأيدي خالية وبصدور عارية، وهذا الحشد كما هو الحسين عليه السلام في نهضته وفي حركته كان لكل المسلمين ولكل البشرية، هذا الحشد هو لكل العراقيين..."

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