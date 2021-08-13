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لبنان.. الشيخ ياسين: لا بد من تحرك شعبي منظم للضغط على المسؤولين

لبنان.. الشيخ ياسين: لا بد من تحرك شعبي منظم للضغط على المسؤولين
الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

طالب  رئيس "لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي بتحرك شعبي مسؤول ومنظم للضغط على المسؤولين، وليس على المواطنين.

العالم_لبنان

و قال الشيخ ياسين اليوم الجمعة في تصريح أنه فيما تحترق البلاد والعباد بارتفاع الاسعار، وتعدد الطوابير ما زال المسؤولون يتعاطون ببرودة كاملة ومشبوهة مع وضع الحلول، وتأليف الحكومة من اجل الانطلاق لإيقاف الانهيار.
وتابع: إن سياسة تكثيف اللقاءات والاجتماعات غير المنتجة لم تعد تقنع الناس، ولا بد من تحرك شعبي مسؤول ومنظم للضغط على المسؤولين، وليس على المواطنين، يحاصر مقرات المسؤولين والسفارات المتآمرة والساعية لتجويع الناس والضغط عليهم، وعدم قطع الطرق واحراق الدواليب لانها تضر الناس ومصالحهم، ولا تؤثر على المسؤولين.
وسأل: لماذا لا يلجأ القضاء اللبناني للكشف الميداني على مصفاتي الزهراني وطرابلس لمعرفة الكمية الموجودة بعد تأكيد بعض المسؤولين وجود عشرات الملايين من الليترات من المحروقات فيهما؟"
أضاف: نسأل بحرقة الناس ومعاناتهم من هو الحاكم الفعلي للبنان؟ السلطات الرسمية او حاكم مصرف لبنان الذي يتحكم بالعملة اللبنانية متلاعبا بالأمن الاجتماعي والمالي في البلاد، بعد ان اشرف على تهريب اموال السالبين للمال العام للخارج؟.
وختم ياسين مجددا مطالبته الناس التزام أقصى درجات الوقاية بعد عودة تفشي وباء كورونا، مشددا على ضرورة التعاون بين مختلف فئات الشعب والمنظمات الخيرية المدنية.

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