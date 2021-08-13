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العراق.. المالية النيابية ترجح تحقيق فائض في موازنة 

العراق.. المالية النيابية ترجح تحقيق فائض في موازنة 
الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش

رجحت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الجمعة، تحقيق فائض في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية الحالية 2021.

العالم - العراق

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار، إن “احتساب العجز المالي يكون سنوياً وليس شهرياً لكن باحتساب عوائد النفط خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، يلاحظ أن الفرق بين سعر البيع للنفط ومعدل السعر المخطط في قانون الموازنة يغطي العجز بالكامل، إذا ما تم احتساب نفس المعدل للأشهر الستة المقبلة“ وفقا لـ "العهد نيوز".

وأضاف الصفار أن “التوقعات تشير الى ارتفاع أسعار النفط، وهي الآن في ارتفاع مستمر، وربما سيغطى العجز ويتحقق فائض أيضاً نتيجة لارتفاع أسعار النفط وتغيير سعر صرف الدينار وتخفيضه أمام الدولار الذي وفر للحكومة مبالغ بإمكانها تغطية العجز وأكثر“.

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