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شاهد.. باحث لبناني: حاكم مصرف لبنان اراد ضرب الاجواء السياسية بقراره حول المحروقات

الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

قال الكاتب والباحث السياسي ميشال ابو نجم أن قرار حاكم مصرف لبنان حول رفع الدعم عن المحروقات له خلفيات سياسية تهدف الى ضرب التقدم الذي حصل بين رئيس وزراء المكلف والرئيس اللبناني لتشكيل الحكومة.

العالم - خاص العالم

وأضاف ابو نجم خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية بأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يحمي المافيا وهو أداة تنفيذية للحصار الإقتصادي المفروض على لبنان وعلى الرئيس الجمهورية.

وأكد ابو نجم على أن اي حكومة في لبنان لا تستطيع ان تقوم بواجبها طالما هناك أزمة في المحروقات مشيراً الى ان سلامة حمى تهريب الاموال الى الخارج وحمى المنظومة المصرفية من المحاسبة ولم يتخذ قراراً واحداً لمصلحة اللبنانيين ولمصلحة الشعب اللبناني.

وصرح ابو نجم على أن رياض سلامة والسياسيين في لبنان يستخدمون القانون لتبرير قراراتهم مضيفاً بأن الضرورات تبيح اتخاذ اجراءات استثنائية من اجل تمرير هذا الوقت المتبقي لتشكيل الحكومة.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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