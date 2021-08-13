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حكومة إثيوبيا تعلن أنها تواجه تحالفا يحمل رسائل "مدمرة"

حكومة إثيوبيا تعلن أنها تواجه تحالفا يحمل رسائل
الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

نددت الحكومة الإثيوبية بالتحالف بين "جبهة تحرير تيغراي" و"جيش تحرير أورمو"، أكبر منطقة في البلاد، واصفة إياه بأنه "تحالف مدمر".

العالم _ افريقيا

وقالت بيلين سيوم، الناطقة باسم رئيس الوزراء أبي أحمد، إن البرلمان صنف هاتين المجموعتين على أنهما إرهابيتان في مايو، مضيفة: "هذا ليس أمرا مفاجئا بالنسبة إلى الحكومة الفدرالية، إذ أنها تشير منذ أكثر من عامين إلى أن جبهة تحرير شعب تيغراي تستخدم جبهة تحرير أورومو مثل ناقل رسائل في مهمتها المدمرة".

وأوضحت أن الجماعتين "اعترفتا بأنهما تعملان في انسجام تام لتنفيذ نشاطات تهدد استقرار الأمة".

وجيش تحرير أورومو، الذي يضم بضعة آلاف، هو فرع من جبهة تحرير أورومو، وهو حزب معارض عاد قادته من المنفى بعد وصول أحمد إلى السلطة عام 2018.

واتهمت حكومة أبي، جيش تحرير أورومو بارتكاب مذابح استهدفت شعب أمهرة، ثاني أكبر مجموعة عرقية في البلاد، لكن الجيش نفى أي مسؤولية.

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