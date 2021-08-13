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الرئيس الايراني: تم تعبئة كافة الامكانيات للتصدي لكورونا

الرئيس الايراني: تم تعبئة كافة الامكانيات للتصدي لكورونا
الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي أن جميع امكانيات الحكومة عٌبئت للتصدي لجائحة كورونا.

العالم - ايران

وشدد رئيسي في كلمته اليوم الجمعة خلال اجتماع اللجنة العليا لمكافحة كورونا على أن جميع المعنيين بمكافحة كورونا يبذلون مساع حثيثة لخفض عدد وفيات جراء مرض كورونا ليصل الى أدنى عدد.

كما أكد ضرورة الاسراع في استيراد تطعيمات كورونا، وكذلك مضاعفة الانتاج المحلي للتطعيم، مشيرا الى أن الحكومة لن تتوانى في تخصيص المبالغ اللازمة لاستيراد التطعيمات، وقال: أرواح الناس أهم من كل شيء.

ودعا رئيس الايرانيين الى التعاون مع السلطات في التصدي للجائحة والالتزاءات بالاجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

كما شدد على أن الحفاظ على النشاط التجاري للمواطنين يحظى بذات الاهمية لصحتهم وسلامتهم وأرواحهم.

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