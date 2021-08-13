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الشيخ قبلان: ما أقدم عليه حاكم مصرف لبنان ليس تهوراً بل فعلاً مقصوداً وخطيراً

الشيخ قبلان: ما أقدم عليه حاكم مصرف لبنان ليس تهوراً بل فعلاً مقصوداً وخطيراً
الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

قال المفتي الجعفري الممتاز ​في لبنان الشيخ أحمد قبلان ان ما أقدم عليه حاكم "مصرف لبنان" ليس تهوراً بل فعلاً مقصوداً وخطيراً

العالم_لبنان

وأشار المفتي الجعفري الممتاز ​الشيخ أحمد قبلان​، إلى أن "ما أقدم عليه حاكم ​مصرف لبنان​ ليس تهوراً، بل فعلاً مقصوداً وخطيراً، وهو بمثابة إعلان حرب على الناس، وعلى قدرة وجودها، بالشراكة مع هذه الطبقة السياسية المالية التي نهبت البلد وكشفت الدولة عن إفلاس كارثي، ومارست دور الشريك الخفي باحتكار ​الدواء​ و​المحروقات​ والمواد الأساسية، دون أن يرف لها جفن"... مشيراً إلى أن "البكاء على الاحتياطي الإلزامي، إذا كان صحيحاً، فكان يفترض مواجهة حقيقية ومكشوفة مع من نهب المال، وأفسد في الدولة ومؤسساتها، وليس بأخذ قرار التجويع والإبادة، والترشيد أصبح في جيب شركاء السلطة، وحيتان مالها، بما في ذلك احتكار المدعوم، وتخزينه وحماية المحتكر؛ و​البطاقة التمويلية​ ما هي إلا كذبة انتخابية لسلطة فاسدة، والتلكؤ عن واجبات السلطة أوصلنا إلى الكارثة التي نتخبط فيها".

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