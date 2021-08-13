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3900 ليرة للدولار الواحد..

إلزامية تسليم كميات النفط المخزنة على سعر لبنان الرسمي

إلزامية تسليم كميات النفط المخزنة على سعر لبنان الرسمي
الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:١١ بتوقيت غرينتش

شددت المديرية العامة للنفط على إلزامية تسليم الكميات المخزنة على السعر الرسمي 3900 ليرة للدولار الواحد

العالم_لبنان

أكدت المديرية العامة للنفط في ​وزارة الطاقة والمياه​، أنه "وإنطلاقا من الاجتماع الذي عقد في ​السراي الحكومي​ في شهر تموز الماضي، وضم الوحدات الأمنية والقضائية والرقابية، لجهة ضبط توزيع عملية ​المحروقات​ من قبل منشآت ​النفط​ أو الشركات المستوردة، بإلزامية تسليم الكميات المخزنة لديها والتي تم شراؤها على سعر الصرف 3900 أي على السعر الرسمي الذي أصدرته وزارة الطاقة والمياه نهار الأربعاء الفائت.

ذلك بإنتظار أن يحدد ​مصرف لبنان​، المرجعية المعنية بتسعير النقد الاجنبي مقابل ​الليرة اللبنانية​، سعرا واضحا رسميا لسعر صرف ​الدولار​ لزوم إستيراد المحروقات مجددا".

وطالبت المديرية العامة للنفط الجميع، تحمل مسؤولياتهم لجهة تأمين الإعتمادات اللازمة من أجل تأمين المحروقات، ومتابعة الجهات المختصة عمليات التوزيع وضبط السوق.

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