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دلالات توقيت ردّ المقاومة اللبنانية على العدوان الصهيوني الأخير

الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

كشف د.عدنان منصور وزير الخارجية اللبنانية الأسبق، عن دلالات توقيت ردّ المقاومة اللبنانية على العدوان الصهيوني الأخير على الاراضي اللبنانية، مشيرا الى ان المقاومة أثبتت أنها جاهزة وساهرة على حفظ أمن لبنان واللبنانيين، وانها لن تسمح للعدو الصهيوني بأن يغيّر قواعد الاشتباك ويفرض معادلاته.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" استوديو بيروت "، اكد عدنان منصور :"ان رد المقاومة على العدوان الاسرائيلي قد جاء في وقته، وجاء بعد سلسلة من الاعتداءات الاسرائيلية، التي تمادى بها العدو الاسرائيلي في الايام الاخيرة، وربما ان العدو اراد ان يسجل نقاطا لصالحه على حساب المقاومة، مع اعتبار انه يستطيع ان يضرب وان يقصف، دون ان يرد احدا عليه، وبعد ذلك يستطيع ان يتمادى اكثر فاكثر عندما يجد ان لا رد من قبل المقاومة".

وأضاف منصور أنه من المؤكد ان المقاومة في اتفاق عام 2006، تضمن تثبيت ضوابط العمليات العسكرية، على اعتبار ان المقاومة لا يمكن لها ان تسكت على اي اعتداء وهذه الرسالة وجهتها للعدو الصهيوني، أكدت على انها لا يمكن ان تقبل باي اعتداء عليها، وإن مقابل الفعل هنالك رد فعل، ومقابل العدوان هناك مقاومة تستطيع أن تحقق اهدافها.

وكانت قد ردّت المقاومة على العدوان الصهيوني الأخير بعملية مدروسة رسمت مشهدية عز وفخر للبنان، وأثبتت أنها حاضرة دائمًا وبكل المواقع للحفاظ على أمن الوطن من الإستباحة والغطرسة الصهيونية. رد المقاومة ثبّت قواعد الاشتباك التي حاول العدو خرقها، وعزز المعادلة التي أرستها المقاومة انّ كل اعتداء سيرد عليه بمثله.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. دلالات توقيت ردّ المقاومة اللبنانية على العدوان الصهيوني الأخير

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