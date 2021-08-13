باسيل: للحاكم ومن يغطيه سياسيا بقراره نقول اوقفوا الانفجار

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توجه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالقول :"للحاكم ولكل من يغطيه سياسياً بقراره وهم كثر نقول اوقفوا الانفجار، فرفع الدعم يحصل تدريجياً. مثلما رفع الدعم عن المحروقات من الـ1500 للـ3900، إرفعوه الى رقم جديد لحين توزيع البطاقة التمويلية".

وتابع :"تتحملون مسؤولية كل صهريج يتعرض للخطف، وكل مكنة أوكسيجين تتوقف عن العمل، وكل برّاد يتعطّل في سوبرماركت أو بيت، زكل محطة مياه تتوقف، وكل محطة إنترنت وخليوي تتوقف، وكل عسكري أو موظف لا يستطيع أن يذهب الى عمله، وكل دواء مفقود وكل نفَس ينقطع".

وأضاف باسيل :"رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رفضوا القرار، ويجب على حكومة تصريف الأعمال أن تثبّت انها هي السلطة التنفيذية وتؤكد على خطتها، والحكومة الجديدة يجب أن تخرج بسرعة، والإنقلاب عليها وعلى الرئيس ميشال عون يجب أن يفشل".

وختم :"تغتالون شعب بأكمله ولكن شعبنا لا يموت".