الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١
١١:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

باسيل: للحاكم ومن يغطيه سياسيا بقراره نقول اوقفوا الانفجار

باسيل: للحاكم ومن يغطيه سياسيا بقراره نقول اوقفوا الانفجار
الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:١٢ بتوقيت غرينتش

توجه رئيس التيار الوطني الحر باسيل لحاكم مصرف لبنان ومن يغطيه سياسياً بقراره بالقول اوقفوا الانفجار.

العالم_لبنان

توجه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالقول :"للحاكم ولكل من يغطيه سياسياً بقراره وهم كثر نقول اوقفوا الانفجار، فرفع الدعم يحصل تدريجياً. مثلما رفع الدعم عن المحروقات من الـ1500 للـ3900، إرفعوه الى رقم جديد لحين توزيع البطاقة التمويلية".

وتابع :"تتحملون مسؤولية كل صهريج يتعرض للخطف، وكل مكنة أوكسيجين تتوقف عن العمل، وكل برّاد يتعطّل في سوبرماركت أو بيت، زكل محطة مياه تتوقف، وكل محطة إنترنت وخليوي تتوقف، وكل عسكري أو موظف لا يستطيع أن يذهب الى عمله، وكل دواء مفقود وكل نفَس ينقطع".

وأضاف باسيل :"رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رفضوا القرار، ويجب على حكومة تصريف الأعمال أن تثبّت انها هي السلطة التنفيذية وتؤكد على خطتها، والحكومة الجديدة يجب أن تخرج بسرعة، والإنقلاب عليها وعلى الرئيس ميشال عون يجب أن يفشل".

وختم :"تغتالون شعب بأكمله ولكن شعبنا لا يموت".

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

شاهد.. اعلامي لبناني: حاكم مصرف لبنان ليس المسؤول الوحيد عما حصل

هزيمة الصهاينة في "سيف القدس" ثمرة نصر تموز 2006

شاهد.. باحث لبناني: حاكم مصرف لبنان اراد ضرب الاجواء السياسية بقراره حول المحروقات

أي انعكاسات لقرار المصرف المركزي في لبنان برفع الدعم عن المحروقات؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قتلى وجرحى للجيش المصري بانفجار آلية في رفح الجديدة

آه يا أرض كربلاء

التطبيع البحريني الاسرائيلي يتكلّل بتبادل فتح السفارات‎‎

شاهد.. حرائق الجزائر لا تزال تتسبب بالخسائر البشرية والمادية

من الواجب أن يُعاد النّظر فيه.. عزالدين: الإجراء الذي اتخذه سلامة برفع الدعم كان متسرعا

الأرصاد الجوية السورية.. الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل وأجواء سديمية حارة في بعض المناطق