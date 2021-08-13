حركة تمرد البحرين.. ومداهمة النظام منازل سترة عام 2013

العالم - لن ننسى

ناقش برنامج"لن ننسى" ما قاله نشطاء حركة التمرد على مواقع التواصل الاجتماعي أن حركتهم سلمية ووطنية وغير طائفية، ودعا النشطاء الى العصيان المدني السلمي لمدة 3 أيام حيث دعمت الجمعيات والنشطاء والمعتقلون السياسيون حركة "تمرد" لكن حكومة البحرين توعدت المشاركين باجراءت قاسية وبواجهة قوية معهم.

يتناول برنامج"لن ننسى"، مناقشة ما حدث في 14 أغسطس / آب من عام 2013 عندما تحولت البحرين الى ثكنة عسكرية، كما قالت جمعية الوفاق وشهد انتشار مكثف من قوات النظام التي استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد من المئات إلى الآلاف من المتظاهرين الذين تجمعوا في عدة مواقع في جميع أنحاء البلاد، والتزام بالعصيان المدني حيث أغلقت العديد من المحلات التجارية في استجابة لدعوة حركة تمرد لإضراب عام.

وتطرق البرنامج الىما ذكره نشطاء المعارضة ووسائل الإعلام، عن تجمع أكثر من 60 مظاهرة في جميع أنحاء البلاد، واتهمت المعارضة والعديد من المواطنين البحرينيين سلطات النظام بقطع اتصالات الإنترنت، وحجب النظام البحريني موقع على شبكة الانترنت يغطي الاحتجاجات و10 عشرة آخرين حالة اثنين منهم خطيرة.

كما يلقي البرنامج الضوء على محاولة النظام البحريني خداع الشعب البحريني بأن تعيين ولي العهد سلمان بن حمد نائبا لرئيس الوزراء يشكل أملا بانهاء الازمة التي تعيشها البحرين بسبب امتلاكه رؤية اصلاحية لكن سرعان ما انكشف زيف ادعاءات النظام وبقيت سياسة الافلات من العقاب سائدة.

واستعرض البرنامج فيديو يظهر اخت الشهيد علي صقر تطالب بحق أخيها الشهيد من النظام البحريني وكذلك والد الشهيد سيد هاشم.



وبحث البرنامج في قيام قوات النظام البحريني بسلسلة مداهمات لمنازل المواطنين في منطقة سترة أسفرت عن إعتقال أكثر من 20 شاباً، وداهمت القوات منازل الآمنين ليلة 21 ديسمبر 2013م بعد حصار وقمع هستيري للمنطقة اثر احتجاجات طالبت بالديمقراطية، وتعرضت ممتلكات المواطنين للتخريب على يد “قوات الأمن”، وهو ما تقوم به هذه القوات في كل مرة تداهم فيها منازل مواطنين، حيث أكد الأهالي أن ما جرى هو حملة مسعورة، طالبوا من جانب آخر بالكشف عن مصير أبنائهم المعتقلين والافراج عنهم فوراً.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...