عزالدين: الإجراء الذي اتخذه سلامة برفع الدعم كان متسرعا

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رفض عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسن عز الدين​، "الإجراء الذي اتخذه حاكم ​مصرف لبنان​ ب​رفع الدعم​"، معتبراً أن "رفع الدعم يعني أن الحدّ الأدنى للأجور يصبح ثمن قارورتي غاز أو صفيحتي مازوت و​بنزين​ دون أي ضمانات أخرى".

ورأى عز الدين أن "هذا الإجراء كان متسرّعًا ومن الواجب أن يُعاد النّظرُ فيه". وتابع: "على فرض أنّهم يريدون رفع الدعم فليكن تدريجيًا أوّلًا لمعالجة ​الأزمة​ الإقتصادية، وثانياً بأن يكون هناك حماية للفقراء ولذوي الدخل المحدود".

من جهته، أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الجشي، أن "ملخّص المشروع التآمري اليوم هو رفع الغطاء السياسي عن ​المقاومة​ ليفرّقوا بين المقاومة وبيئتها، وليضعفوا هذا الغطاء إلى الحد الأدنى، حتى يمكنهم اتخاذ القرارات السياسية كما يشاؤون".