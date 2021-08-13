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من الواجب أن يُعاد النّظر فيه..

عزالدين: الإجراء الذي اتخذه سلامة برفع الدعم كان متسرعا

عزالدين: الإجراء الذي اتخذه سلامة برفع الدعم كان متسرعا
الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٢٦ بتوقيت غرينتش

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عزالدين ان الإجراء الذي اتخذه سلامة برفع الدعم كان متسرعا ومن الواجب أن يُعاد النّظر فيه

العالم_لبنان

رفض عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسن عز الدين​، "الإجراء الذي اتخذه حاكم ​مصرف لبنان​ ب​رفع الدعم​"، معتبراً أن "رفع الدعم يعني أن الحدّ الأدنى للأجور يصبح ثمن قارورتي غاز أو صفيحتي مازوت و​بنزين​ دون أي ضمانات أخرى".

ورأى عز الدين أن "هذا الإجراء كان متسرّعًا ومن الواجب أن يُعاد النّظرُ فيه". وتابع: "على فرض أنّهم يريدون رفع الدعم فليكن تدريجيًا أوّلًا لمعالجة ​الأزمة​ الإقتصادية، وثانياً بأن يكون هناك حماية للفقراء ولذوي الدخل المحدود".

من جهته، أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الجشي، أن "ملخّص المشروع التآمري اليوم هو رفع الغطاء السياسي عن ​المقاومة​ ليفرّقوا بين المقاومة وبيئتها، وليضعفوا هذا الغطاء إلى الحد الأدنى، حتى يمكنهم اتخاذ القرارات السياسية كما يشاؤون".

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من الواجب أن يُعاد النّظر فيه.. عزالدين: الإجراء الذي اتخذه سلامة برفع الدعم كان متسرعا

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