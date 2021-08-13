عزالدين: الإجراء الذي اتخذه سلامة برفع الدعم كان متسرعا

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رفض عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين، "الإجراء الذي اتخذه حاكم مصرف لبنان برفع الدعم"، معتبراً أن "رفع الدعم يعني أن الحدّ الأدنى للأجور يصبح ثمن قارورتي غاز أو صفيحتي مازوت وبنزين دون أي ضمانات أخرى".
ورأى عز الدين أن "هذا الإجراء كان متسرّعًا ومن الواجب أن يُعاد النّظرُ فيه". وتابع: "على فرض أنّهم يريدون رفع الدعم فليكن تدريجيًا أوّلًا لمعالجة الأزمة الإقتصادية، وثانياً بأن يكون هناك حماية للفقراء ولذوي الدخل المحدود".
من جهته، أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الجشي، أن "ملخّص المشروع التآمري اليوم هو رفع الغطاء السياسي عن المقاومة ليفرّقوا بين المقاومة وبيئتها، وليضعفوا هذا الغطاء إلى الحد الأدنى، حتى يمكنهم اتخاذ القرارات السياسية كما يشاؤون".