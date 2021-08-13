التسويات في درعا بسورية وأولويات الحسم..وأين سترسو ازمة الوقود في لبنان؟

العالم - بانوراما

وأكدت قيادة عمليات الجيش في المحافظة أن هذه المحاولة هي الاخيرة للحيلولة دون إطلاق عملية عسكرية حاسمة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: ما شهدته كافة المناطق اللبنانية طوابير طويلة من السيارات تمتد من محطات البنزين ولمسافات طويلة وقد سجلت عدة حوادث أمنية على خلفية ازمة المحروقات.

من جهتها دعت المديرية العامة للنفط لضبط عملية توزيع المحروقات من قبل منشآت النفط أو الشركات المستوردة، وتسليم الكميات المخزنة لديها.

هذا وأدى قرار رفع الدعم عن المحروقات الذي أصدره حاكم مصرف لبنان الى حالة من الفوضى في معظم المناطق..

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.