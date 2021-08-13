الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١
١١:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: إستهداف رتل للدعم اللوجستي تابع لقوات الإحتلال الأميركي في العاصمة العراقية بغداد

الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٣٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قتلى وجرحى للجيش المصري بانفجار آلية في رفح الجديدة

آه يا أرض كربلاء

التطبيع البحريني الاسرائيلي يتكلّل بتبادل فتح السفارات‎‎

شاهد.. حرائق الجزائر لا تزال تتسبب بالخسائر البشرية والمادية

من الواجب أن يُعاد النّظر فيه.. عزالدين: الإجراء الذي اتخذه سلامة برفع الدعم كان متسرعا

الأرصاد الجوية السورية.. الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل وأجواء سديمية حارة في بعض المناطق