كندا ترسل قوات خاصة لإجلاء موظفيها قبل إغلاق سفارتها فى كابول

العالم ـ أفغانستان

وقالت مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها - وفق ما نقلته وكالة أنباء خامة برس الأفغانية اليوم /الجمعة/- إن كندا تريد إجلاء جميع موظفيها في السفارة التي تتخذ من كابول مقرا لها.

ويأتي القرار بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية إعادة 3 آلاف جندي إلى أفغانستان للمساعدة في إجلاء العاملين من السفارة الأمريكية في كابول.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أمس /الخميس/ أنها ستقوم بنشر كتيبتين مشاة في كابول خلال يومين لمساعدة مطار حامد كرزاى الدولي فى إجراءات الإخلاء الجزئي للسفارة.

ويأمن حاليا 650 عسكريا أمريكيا مطار حامد كرزاى وسيغادرون البلاد بعد تسليم المسؤولية إلى القوات التركية، وفي نفس السياق، قررت بريطانيا أيضًا إرسال 600 جندي إلى أفغانستان لنفس غرض الولايات المتحدة وكندا.

بدورها، أعلنت الحكومة البريطانية، أن المملكة المتحدة ستنشر بشكل مؤقت نحو 600 جندى فى أفغانستان لمساعدة البريطانيين على المغادرة.