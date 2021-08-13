إغتصاب طفلة وقتلها بمشاركة عمها في البرازيل

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وقعت الأحداث الأحد الماضى فى منطقة دورادوس الريفية، وهي بلدية ماتو جروسو دو سول، وهي ولاية تقع في غرب البرازيل على الحدود مع بارجواي وبوليفيا، ولكن تم الكشف عنها الأربعاء فقط بعد القبض على المتهمين.

ووفقًا للشرطة المدنية في ماتو جروسو دو سول ، التي بدأت التحقيق الخاص بها بعد العثور على جثة القاصر يوم الاثنين الماضي ، فإن المتهمين الخمسة ، وجميعهم من السكان الأصليين من نفس مجتمع الضحية ، اعترفوا بالجريمة.

وقال المتهمون في شهادتهم إنهم أجبروا القاصر على شرب مشروبات كحولية وأخذوها إلى صخرة بالقرب من قرية بورورو ، حيث تعيش القاصر مع أقاربها.

وذكر عم القاصر أنه وصل إلى مسرح الجريمة بينما كانت القاصر تعاني بالفعل من الإساءة التي فقد بسببها وعيها ، وأنه شارك أيضًا في الاغتصاب.

وقال إيراسمو كوباس ، مفوض الشرطة المدنية والمسؤول عن التحقيق ، إن "العم ، الذي خرج للبحث عنها ، وجدها عندما سمع الصراخ ، وبدلاً من مقاطعة الاغتصاب ، قرر المشاركة في الانتهاكات".

وأضاف القتلة المعترفون أنهم بعد الاغتصاب الجماعي قاموا بإلقاء القاصر من أعلى الصخرة التي يبلغ ارتفاعها حوالي 20 مترًا ، لأن الفتاة بدأت بالصراخ بعد استعادة وعيها وتهديدها بالإبلاغ عن كل شيء.

وقال مفوض الشرطة: "وجدنا الجثة بعد أن أبلغنا زعماء القرية باختفائها. وأشارو إلى المراهقين الذين كانوا في البداية مع الفتاة في القرية والذين أجبروها على شرب المشروبات الكحولية ومن خلالهم تمكنا من التعرف على الجميع.

وبحسب المفوض ، فإن المعتقلين الخمسة سيُتهمون رسمياً بجرائم القتل ومحاولة إخفاء جريمة أخرى ، فضلاً عن اغتصاب قاصر.

يشكل جواراني وكايوا ثاني أكبر عدد من السكان الأصليين في البرازيل ، حيث يبلغ عددهم حوالي 50000 شخص ، يتركزون في ولاية ماتو غروسو دو سول ، وهم من أكثر المجموعات العرقية تضررًا من فقدان أراضيهم الأصلية.