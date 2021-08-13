أمريكا تتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية الكارثة العسكرية بأفغانستان

العالم ـ أفغانستان

وذكرت الصحيفة، أنه مع سقوط عواصم أقاليم أفغانستان الواحدة تلو الأخرى فى يد طالبان، كانت الرسالة من واشنطن إلى الأفغان الذين يواجهون الهجوم أن نجاتهم بأيديهم وحدهم.

وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن إن عليهم أن يقاتلوا بأنفسهم، يقاتلوا من أجل بلدهم، فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى إن لديهم ما يحتاجونه، وهو أنهم بحاجة لتحديده هو ما إذا كانت الإرادة السياسية ستقاتل.

لكن على الرغم من أكثر من 80 مليار دولار من المساعدات الأمنية الأمريكية منذ عام 2002، وميزانية عسكرية سنوية تتجاوز بكثير تلك التى تضعها الدول النامية الأخرى، فإن المقاومة العسكرية الأفغانية لطالبان تنهار بسرعة أكبر مما كان يتوقع حتى أكثر المتشائمين. فهناك حديث بين المسئولين الامريكيين أن كابول ستسقط فى غضون أشهر، إن لم يكن أسابيع.

وفى حين أن هناك إجماعا على أن فشل القيادة والوحدة فى كابول قد لعبا دورا مهما فى سقوط أوراق الدومنيو والهزائم المتتالية، إلا أن هناك اتفاقا أيضا على ان محاولة إلقاء اللوم كله على الأفغان يحجب نصيب المسئولية التى تتحملها الولايات المتحدة وحلفاها فى هذه الكارثة العسكرية.