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فرنسا تدعو رعاياها الى مغادرة أفغانستان في أسرع وقت ممكن

الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

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