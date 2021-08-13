العراق بصدد وضع خطط أمنية جديدة لحماية أبراج الكهرباء

العالم-العراق

وورد في بيان عن مكتب الكاظمي أنه "ترأس اجتماعا أمنيا طارئا، للقيادات الأمنية والاستخبارية، بشأن استهداف أبراج الطاقة الكهربائية، ناقش فيه استهداف الجماعات التخريبية والإرهابية لأبراج الطاقة، ومراجعة الخطط الأمنية الموضوعة لحمايتها".

وشدد الكاظمي على "ضرورة وضع خطط جديدة لحماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية، والحد من تكرار استهدافها، لما يشكله ذلك من تأثير كبير على المواطنين".

ووجه الكاظمي "باستنفار القطعات الأمنية والعسكرية والاستخبارية كافة لتأمين حماية الأبراج، وتعزيز أعداد القوات المكلفة بحمايتها، وإعادة انتشارها تزامنا مع خطط حماية الزائرين في شهر محرم الحرام وتأمين الانتخابات المبكرة".

وتابع: "أمر الكاظمي بتشكيل خلية أزمة لمراقبة حماية الأبراج، وأنها ستكون هناك مراجعة لوضع القيادات الأمنية التي ستخفق في أداء مهامها".

وأضاف أن "هناك استنفارا في وزارة الكهرباء لتزويد المواطنين بأفضل ساعات التجهيز"، مشيرا إلى، أن "إنتاج الطاقة ارتفع إلى أعلى مستوى له، لكن هناك أيادي تخريبية وإرهابية، لا تريد للبلد الاستقرار وستتم ملاحقتها والقصاص منها".