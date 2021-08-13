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الرئيس اللبناني يقول إن حاكم المصرف المركزي يصر على موقفه رغم القوانين والقرارات التي تسمح له بالتراجع عن قرار وقف الدعم

الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

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