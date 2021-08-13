لقاء 'إسرائيلي أردني' بشأن رفات جندي أردني عثر عليها في القدس المحتلة

العالم - الاحتلال

وقالت شرطة الإحتلال في تدوينة على “فيسبوك” إن ممثلين عنها التقوا مع “ممثلين عن السلطات الاردنية للتحديد والتشخيص بعد العثور على ما يبدو على هيكل عظمي يعود لجندي أردني ومعدات عسكرية خلال أعمال حفر، في موقع تلة الذخيرة بالقدس”.

وأضافت “وعثر أيضًا على عدد كبير من الأسلحة التي تم تصنيعها بحسب النقش عليها في 1956 واستخدمها الجيش الأردني خلال المعارك التي دارت في الموقع في حرب يونيو/حزيران 1967”.

وتابعت شرطة الإحتلال “بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على خوذات ومعدات عسكرية شخصية ومجوهرات”.

وتم العثور على رفاة الجندي الأردني بالقرب من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة في منطقة جرت فيها معركة “تلة الذخيرة” بين الجيشين الأردني و"الإسرائيلي" عام 1967.

وقالت المحطة الإسرائيلية “تم العثور بجانب الجثة على سكين وخاتم وساعة وخوذة للجيش الأردني”.

وأضافت “التقدير هي أن هذه جثة جندي أردني قاتل في (حرب) الأيام الستة”، أي حرب عام 1967.

ويربط القطار الخفيف القدس الغربية مع مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية ويمر من أحياء فلسطينية بالمدينة.