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ترکیا
افغانستان
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تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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رويترز: قاعدة أناكوستيا-بولينج الأمريكية المشتركة في واشنطن تقول إنها في حالة إغلاق بسبب احتمال شخص مسلح
الرئيس اللبناني يقول إن حاكم المصرف المركزي يصر على موقفه رغم القوانين والقرارات التي تسمح له بالتراجع عن قرار وقف الدعم
الرئاسة اللبنانية: الرئيس عون يجتمع بمجلس الوزراء لبحث أسباب أزمة عدم توافر المشتقات النفطية
فرنسا تدعو رعاياها الى مغادرة أفغانستان في أسرع وقت ممكن
فرنسا تدعو رعاياها الى مغادرة أفغانستان في أسرع وقت ممكن
السيد الحكيم: لايمكن تشكيل حكومة مقتدرة من دون انتخابات حرة ونزيهة
السيد الحكيم: هناك الكثير من الرجال والنساء الأكفاء في أرض الرافدين القادرين على تنفيذ الإرادة الوطنية
السيد الحكيم: على المقصرين أن يتحملوا مسؤولية قصورهم في خدمة الشعب
السيد الحكيم: الشعب يطالب بإجراء الإنتخابات المبكرة ولابد من أجرائها في موعدها المحدد
السيد الحكيم: الدماء التي سالت في ساحات التظاهرات الشعبية على سوء الإدارة لا تستحق الإهانة بها
رويترز: قاعدة أناكوستيا-بولينج الأمريكية المشتركة في واشنطن تقول إنها في حالة إغلاق بسبب احتمال شخص مسلح
الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش
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