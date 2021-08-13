الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١
٠٥:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

رويترز: قاعدة أناكوستيا-بولينج الأمريكية المشتركة في واشنطن تقول إنها في حالة إغلاق بسبب احتمال شخص مسلح

الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سفير المنامة لدى واشنطن يتهم الفلسطينيين بالإرهاب

الحرائق تشتعل مجدداً في مستوطنات 'غلاف غزة'

دول أوروبية تعلن سحب موظفيها من أفغانستان

الناتو: لا إعتراف بطالبان إذا استولت على الحكم بالقوة

الادميرال تنكسيري: نستخدم كل طاقاتنا لمواجهة الموجة الجديدة لفايروس كورونا

طفل أمريكي يقتل أمه بالخطأ.. كان يلعب بمسدس