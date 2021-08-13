الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١
٠٥:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الادميرال تنكسيري: نستخدم كل طاقاتنا لمواجهة الموجة الجديدة لفايروس كورونا

الادميرال تنكسيري: نستخدم كل طاقاتنا لمواجهة الموجة الجديدة لفايروس كورونا
الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

قال قائد القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية، يوم الجمعة، اننا نستخدم كل طاقاتنا لمواجهة الموجة الجديدة لفايروس كورونا، ونقف الى جانب الطواقم الطبية الجهادية ونقدم لها الدعم.

العالم- ایران

وفي حديثه للمراسلين لدى تفقده وضع تقديم الخدمات في احدى المستشفيات الميدانية في بندرعباس، قال الادميرال علي رضا تنكسيري: تلبية لأمر قائد الثورة سماحة الامام الخامنئي وتنفيذا لإيعاز القائد العام للحرس الثوري، نقف بكل طاقاتنا لدى القوة البحرية للحرس الى جانب الطواقم الطبية لمواجهة الموجة الجديدة لفايروس كورونا، ونقدم لها الدعم، واينما استدعت الحاجة فنحن جاهزون لتقديم العون للمواطنين، وأن القسم الطبي للقوة البحرية وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، يبذل قصارى جهوده ويقدم الخدمات الطبية للمواطنين.

وأعرب الادميرال تنكسيري عن تقديره لجهود المراسلين والصحفيين الذين حملوا على عاتقهم مسؤولية بث الامل والطمأنينة بين المجتمع، اضافة الى تقديره للأطقم والفرق الطبية والصحية التي تبذل جهودها ليل نهار لتقديم الخدمات لمرضى كورونا.

وبشأن اجراءات القوة البحرية للحرس الثوري في تنفيذ الامر الاخير الصادر عن قائد الثورة وإيعاز القائد العام للحرس، صرح الاميرال تنكسيري: في هذا المجال أعلنا استعدادنا التام، وحشدنا الحد الاقصى من طاقاتنا وامكاناتنا ومعداتنا وكوادرنا الانسانية المتخصصة وخصصنا العديد من الاقسام الطبية للمستشفيات التابعة للقوة البحرية في المدن الساحلية لتقديم العلاج لمرضى كورونا.

ولفت الى ان القوة البحرية للحرس الثوري، بادرت في المدن المحرومة الى اطلاق ورش لانتاج الكمامات والمواد المعقمة وقامت بتوزيعها مجانا بين الاهالي، فضلا عن توفير المصل لمستشفيات جامعة العلوم الطبية في هرمزكان لايصاله الى مرضى كورونا. كما تساهم القوة البحرية في عملية التطعيم ضد كورونا في جزر الخليج الفارسي.

روابط ذات صلة

قائد القوة البحرية للحرس الثوري يؤكد الجهوزية الكاملة للدفاع عن مصالح البلاد

الادميرال تنكسيري: الوعد الالهي بانتصار جبهة المقاومة تحقق مرة اخرى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سفير المنامة لدى واشنطن يتهم الفلسطينيين بالإرهاب

الحرائق تشتعل مجدداً في مستوطنات 'غلاف غزة'

دول أوروبية تعلن سحب موظفيها من أفغانستان

الناتو: لا إعتراف بطالبان إذا استولت على الحكم بالقوة

الادميرال تنكسيري: نستخدم كل طاقاتنا لمواجهة الموجة الجديدة لفايروس كورونا

طفل أمريكي يقتل أمه بالخطأ.. كان يلعب بمسدس