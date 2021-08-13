الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١
٠٥:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

دول أوروبية تعلن سحب موظفيها من أفغانستان

دول أوروبية تعلن سحب موظفيها من أفغانستان
الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت الدنمارك أنها تعتزم إغلاق سفارتها في كابل مؤقتا وإجلاء موظفيها، على خلفية استمرار تقدم جماعة طالبان في أراضي أفغانستان.

العالم ـ أوروبا

وأكد وزير الخارجية الدنماركي، جيبي كوفود، اليوم الجمعة أن حكومة كوبنهاغن تتخذ هذه الخطوة بسبب تدهور الوضع الأمني في أفغانستان.

وعلى خطى الدنمارك، أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الجمعة، سحب موظفيها المتبقين من مكتبها للتعاون في أفغانستان بسبب تدهور الوضع الأمني هناك.

ولم يتبق في مكتب التعاون سوى ثلاثة موظفين سويسريين فقط بعد تقليص عدد الموظفين هناك في وقت سابق.

وقالت نائبة وزير الخارجية ليفيا ليو في مؤتمر صحفي في بيرن: "سيغادرون كابول أيضا في أسرع وقت ممكن."

وأضافت أن بإمكان الموظفين المحليين الراغبين بالمغادرة التقدم بطلب للحصول على تأشيرات إنسانية سويسرية. ويشرف مكتب التعاون على برامج المساعدات التنموية والإنسانية.

في غضون ذلك، صرح وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، بأن برلين ستخفض عدد موظفي سفارتها في كابل إلى الحد الأدنى وتعزز الإجراءات الأمنية في مقر السفارة، على خطى الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

وأشار ماس أيضا إلى أن السلطات الألمانية قررت أيضا الاستعجال في تسيير رحلات الشارتر المخصصة لإجلاء موظفي سفارتها والأفغان المتعاونين مع حكومة برلين من البلاد والتي كانت مقررة أصلا في أواخر أغسطس الجاري.

ولفت ماس إلى أن إعداد الوثائق اللازمة للمواطنين الأفغان الذين يطالهم هذا البرنامج والذين لم يحصلوا بعد على تأشيرات سيستكمل في الأراضي الألمانية بهدف تسريع هذه العملية.

هذا وتشهد الساحة الأفغانية، في الفترة الحالية، مواجهات دامية بين القوات الحكومية وجماعة طالبان التي أعلنت سيطرتها على مراكز (عواصم) عدد من الولايات ومناطق ريفية وحدودية شاسعة.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في أفغانستان

الملف الأفغاني.. ومحاذير سيطرة طالبان

'طالبان' تهدد بالاستيلاء على كابول بالقوة إذا لم تحل المسائل العالقة بالحوار

شاهد .. ردود الفعل الدولية والإقليمية حول سيطرة طالبان على أفغانستان

شاهد.. ما هو سبب التقدم السريع لجماعة طالبان في الولايات الافغانية؟

شاهد.. أمريكا تتخلى عن حلفائها في أفغانستان وسط تقدم طالبان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سفير المنامة لدى واشنطن يتهم الفلسطينيين بالإرهاب

الحرائق تشتعل مجدداً في مستوطنات 'غلاف غزة'

دول أوروبية تعلن سحب موظفيها من أفغانستان

الناتو: لا إعتراف بطالبان إذا استولت على الحكم بالقوة

الادميرال تنكسيري: نستخدم كل طاقاتنا لمواجهة الموجة الجديدة لفايروس كورونا

طفل أمريكي يقتل أمه بالخطأ.. كان يلعب بمسدس