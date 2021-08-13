دول أوروبية تعلن سحب موظفيها من أفغانستان

العالم ـ أوروبا

وأكد وزير الخارجية الدنماركي، جيبي كوفود، اليوم الجمعة أن حكومة كوبنهاغن تتخذ هذه الخطوة بسبب تدهور الوضع الأمني في أفغانستان.

وعلى خطى الدنمارك، أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الجمعة، سحب موظفيها المتبقين من مكتبها للتعاون في أفغانستان بسبب تدهور الوضع الأمني هناك.

ولم يتبق في مكتب التعاون سوى ثلاثة موظفين سويسريين فقط بعد تقليص عدد الموظفين هناك في وقت سابق.

وقالت نائبة وزير الخارجية ليفيا ليو في مؤتمر صحفي في بيرن: "سيغادرون كابول أيضا في أسرع وقت ممكن."

وأضافت أن بإمكان الموظفين المحليين الراغبين بالمغادرة التقدم بطلب للحصول على تأشيرات إنسانية سويسرية. ويشرف مكتب التعاون على برامج المساعدات التنموية والإنسانية.

في غضون ذلك، صرح وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، بأن برلين ستخفض عدد موظفي سفارتها في كابل إلى الحد الأدنى وتعزز الإجراءات الأمنية في مقر السفارة، على خطى الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

وأشار ماس أيضا إلى أن السلطات الألمانية قررت أيضا الاستعجال في تسيير رحلات الشارتر المخصصة لإجلاء موظفي سفارتها والأفغان المتعاونين مع حكومة برلين من البلاد والتي كانت مقررة أصلا في أواخر أغسطس الجاري.

ولفت ماس إلى أن إعداد الوثائق اللازمة للمواطنين الأفغان الذين يطالهم هذا البرنامج والذين لم يحصلوا بعد على تأشيرات سيستكمل في الأراضي الألمانية بهدف تسريع هذه العملية.

هذا وتشهد الساحة الأفغانية، في الفترة الحالية، مواجهات دامية بين القوات الحكومية وجماعة طالبان التي أعلنت سيطرتها على مراكز (عواصم) عدد من الولايات ومناطق ريفية وحدودية شاسعة.