البيضاء.. وقفة احتجاجية تنديدا بإساءة العدو السعودي للمرأة اليمنية

العالم-اليمن

وأكدت المشاركات في الوقفة، الرفض لتطاول المسلسل السعودي "رشاش" على المرأة اليمنية التي أثبتت قدرتها وصمودها وثباتها إلى جانب أخيها الرجل في وجه العدوان، فضلاً عن دعمها بقوافل العطاء والمدد للمرابطين في الجبهات.

وأكدت الحاضرات تمسك المرأة اليمنية بالهوية الإيمانية والعادات والتقاليد اليمنية الأصيلة، مجددات العهد بمواصلة الصمود في وجه العدوان وتقديم الدعم حتى تحرير كل شبر في أرض اليمن من دنس الغزاة والمحتلين.

وأشار بيان صادر عن الوقفة إلى مقدار الأثر الذي أحدثته المرأة اليمنية في معادلة النصر وإسهامها في ترجيح كفة النصر للجيش واللجان الشعبية، موضحًا أن المرأة اليمنية ستظل إحدى دعائم النصر والصمود الشعبي برفدها للجبهات بالمال وقوافل العطاء.

كما أكد البيان رفض حرائر البيضاء لإساءة دولة العدوان السعودية للمرأة اليمنية في مسلسلها "رشاش"، والذي يعكس السقوط الأخلاقي لها، منددًا برفع قوى العدوان والمرتزقة للرسوم الجمركية على السلع وتضييق الخناق على الشعب اليمني.