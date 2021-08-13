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واشنطن تفرض عقوبات جديدة على كوبا

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على كوبا
الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت الإدارة الأمريكية عن فرضها عقوبات على اثنين من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية ووحدة عسكرية في كوبا، بحجة "ممارسة العنف ضد المتظاهرين".

العالم ـ الأميركيتان

وأكدت الخزانة الأمريكية في بيان أصدرته اليوم الجمعة أن العقوبات تطال رئيس الإدارة السياسية في وزارة الداخلية روماريكو فيدال سوتومايور غارسيا، ورئيس الإدارة السياسية في الشرطة الثورية الوطنية بيدرو أورلاندو مارتينيز فيرنانديز، ووحدة Tropas de Prevencion (TDP) التابعة لوزارة القوات المسلحة الثورية في كوبا.

وفي وقت سابق أكدت سفيرة كوبا لدى مصر أن أمريكا طبقت ضد كوبا الحصار الأكثر ظلما وإجراما في تاريخ البشرية.

وقالت "تانيا أجيار فرنانديز" إن الاقتصاد الكوبي الهش والضعيف يعانى من حالة نقص في البلاد، وخاصة في الغذاء والدواء والمواد الخام والإمدادات حتى نتمكن من تطوير عملياتنا الاقتصادية، وفي نفس الوقت يؤثر على خفض الصادرات.

وأضافت أن أمريكا قلقة للغاية بشأن نموذج الثورة الكوبية منذ 60 عامًا وظل هذا القلق في تصاعد مستمر. لقد طبقوا الحصار الأكثر ظلمًا وإجرامًا وقسوة والأطول في تاريخ البشرية ، والذي تفاقم الآن في ظل ظروف وبائية ، وهنا يكمن الانحراف الواضح، وشر كل تلك النوايا، وفرض الحصار والإجراءات التقييدية التي لم ينفذوها أبدًا ضد أي دولة أخرى، ولا ضد أولئك الذين يعتبرونهم أعداءهم الأساسيين.

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