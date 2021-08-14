8 وزراء مرشحين يحضرون اجتماع اللجنة الاستراتيجية البرلمانية

العالم - ايران

وقال ميرتاج الديني في تصريح له بهذا الصدد: سيتم خلال اجتماع السبت الاعلان عن استلام قائمة اسماء الوزراء المرشحين من قبل رئيس الجمهورية لمجلس الشورى الاسلامي.

واضاف: بعد اعلان استلام القائمة ستبادر اللجان التخصصية لدراسة برامج الوزراء المرشحين لفترة اسبوع.

وقال ميرتاج الديني: ان الوزراء المرشحين سيحضرون اجتماعات اللجان التخصصية فضلا عن اللجنتين "الاستراتيجية" و"قوى الثورة الاسلامية" للدفاع عن برامجهم، وبعد الانتهاء من ذلك سيتم خلال اجتماع مفتوح لمجلس الشورى الاسلامي اجراء التصويت على الثقة للوزراء المرشحين.

والوزراء المرشحون الذين حضروا الاجتماع هم وزراء النفط جواد اوجي والطاقة علي اكبر محرابيان والصحة والعلاج والتعليم الطبي بهرام عين اللهي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عيسى زارع بور والرياضة والشباب حميد سجادي والسكن واعمار المدن رستم قاسمي والتعاون والعمل والرخاء الاجتماعي حجت الله عبدالملکی والعدل امین حسین رحیمي.

وكان رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي قد قدم بعد اسبوع من مراسم اداء اليمين الدستورية قائمة باسماء التشكيلة الوزارية المقترحة لرئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف.