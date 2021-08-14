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قاليباف يؤكد ضرورة إتمام التطعيم العام خلال 80 يوما

قاليباف يؤكد ضرورة إتمام التطعيم العام خلال 80 يوما
السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

 أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف على ان موضوع كورونا هو الاولوية الاولى للبلاد حسب توجيهات قائد الثورة الاسلامية، ويجب استكمال التطعيم العام بالتعبئة العامة خلال 75 الى 80 يوما .

العالم - ايران

واضاف قاليباف في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي اليوم السبت، إن الموجة الخامسة من كورونا من أخطر القضايا والأزمات التي يمر بها البلد حاليا، وان العديد من العوائل تفقد أبنائها بهذا الوباء، ملفتا النظر الى توجيهات قائد الثورة بضرورة جعل أزمة كورونا الأولوية الأولى للبلاد.

وأعرب قاليباف عن أمله في أن تتخذ اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا القرارات اللازمة والجيدة بهذا الشان، مضيفا: إذا دعت الضرورة إلى فرض قيود فيجب إعادة النظر في القيود واتخاذ قرار حاسم بهذا الشأن، وعلى الجميع تطبيق هذه القيود .

وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي، في معرض تأكيده على ضرورة محاولة قطع سلسلة تفشي الفيروس بالتطعيم الشامل: يجب أن يتم تحضير وتوزيع اللقاحات والتطعيم في دورة من 75 إلى 80 يوما لقطع سلسلة الانتقال، ويجب إعطاء الأولوية وتخصيص الاعتمادات المالية لهذا الامر.

يذكر أن 14 مليونا و 229 الفا و 120 شخصا تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من لقاح كورونا في البلاد فيما تلقى 3 ملايين و 531 الفا و 142 شخصا الجرعة الثانية ، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 17 مليونا و 760 الفا و 262 جرعة.

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قاليباف يؤكد ضرورة إتمام التطعيم العام خلال 80 يوما

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