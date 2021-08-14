إنطلاق عملية أمنية واسعة في بغداد لملاحقة عناصر داعش

العالم-العراق

وذكرت الخلية في بيان، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، شرعت قيادة عمليات بغداد بإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش، في الساعة 600 من صباح اليوم ، بعملية أمنية واسعة في مناطق شمالي العاصمة بغداد، اشتركت فيها وحدات من القوات الخاصة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وأجهزة أمنية أخرى".



وأضاف أن "العملية تهدف الى تعقب عناصر عصابات داعش الإرهابية في هذه المناطق".

وقال مصدر أمني أن "العملية انطلقت بحضور نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول ركن عبد الامير الشمري وقائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم بهجت وقائد عمليات بغداد الكرخ اللواء الركن سعد محسن عريبي".