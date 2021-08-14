السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١
٠٨:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

إنطلاق عملية أمنية واسعة في بغداد لملاحقة عناصر داعش

إنطلاق عملية أمنية واسعة في بغداد لملاحقة عناصر داعش
السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم السبت، انطلاق عملية أمنية واسعة في مناطق شمالي بغداد.

العالم-العراق

وذكرت الخلية في بيان، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، شرعت قيادة عمليات بغداد بإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش، في الساعة 600 من صباح اليوم ، بعملية أمنية واسعة في مناطق شمالي العاصمة بغداد، اشتركت فيها وحدات من القوات الخاصة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وأجهزة أمنية أخرى".

وأضاف أن "العملية تهدف الى تعقب عناصر عصابات داعش الإرهابية في هذه المناطق".

وقال مصدر أمني أن "العملية انطلقت بحضور نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول ركن عبد الامير الشمري وقائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم بهجت وقائد عمليات بغداد الكرخ اللواء الركن سعد محسن عريبي".

روابط ذات صلة

العراق..الصحة توضح بشأن فرض حظر التجوال

العراق بصدد وضع خطط أمنية جديدة لحماية أبراج الكهرباء

العراق.. المالية النيابية ترجح تحقيق فائض في موازنة 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اكتشاف أنواع جديدة من القردة في منطقة الأمازون البرازيلية

جريمة اخرى قامت بها قوات الاحتلال الأمريكي بعد انزال جوي بريف دير الزور

إسقاط طائرة تجسس أمريكية في أجواء محافظة مأرب

رابطة علماء اليمن تنعى رحيل العلامة أحمد عبدالملك حميد الدين

هل فشل الاحتلال في خداع حماس يعود الى تعاونها مع حزب الله؟

روبوت جديد يغيّر لونه كالحرباء!