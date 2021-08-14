أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 14 اغسطس 2021

اطلاعات ..

الرئيس ابراهيم رئيسي بين المواطنين.. سنتغلب على كورونا باجراءات اغلاق وتسريع التلقيح

جام جم..

انعكاسات ايجابية واسعة لحضور رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي بين المواطنين

ايران ..

القائد العام لحرس الثورة .. الحدود الشرقية للبلاد آمنة تماما

ابتكار ..

تفاقم مأساة افغانستان في ظل صمت ولامبالاة المجتمع الدولي

ابرار ..

مجلس الأمن الدولي يدين الهجمات التي تشنها حركة طالبان في افغانستان

خراسان ..

طالبان باتت تطرق ابواب كابول.. موجة نزوح هائلة .. وغني يرفض الاستقالة

جوان ..

موجة حرائق غامضة تعصف بمواقع عسكرية صهيونية على الحدود مع لبنان

آفتاب يزد ..

صحف امريكية تدعو إدارة بايدن لإزاحة الستار عن خفايا الترسانة النووية للكيان الصهيوني

جمهوري اسلامي ..

المغرب في مسار التطبيع .. وزير الخارجية الصهيوني يفتتح ممثلية دبلوماسية للكيان بالرباط

قدس ..

مصرع جندي تركي في هجوم بالقذائف إستهدف موقعا عسكريا تركيا بشمال العراق

كيهان ..

لائحة بالبرلمان البولندي ترفض إبتزازات الكيان الصهيوني بشأن أحداث الحرب العالمية الثانية

رسالت ..

بكين تحذر امريكا وحلفاءها .. موضوع تايوان خط أحمر بكل معنى الكلمة بالنسبة للصين

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت

الصحافة الایرانیة

اطلاعات ..

صحيفة إطلاعات كتبت في الشأن الأفغاني في مقالها، الهلع في أفغانستان ... حركة طالبان تكتسح المزيد من الولايات والمدن الافغانية بشكل سريع وسط انباء عن استسلام حكام ولايات من دون قتال لطالبان وانهيار معنويات الجيش الافغاني , واقترابها من كابول وموجات نزوح..

إن ما يحدث في أفغانستان هو حالة هلع عام من قرب عودة طالبان بإمارتها الغامضة وممارساتها العنيفة الى السلطة...ان الرأي العام الافغاني والعالمي يحمل في الواقع امريكا المسؤولية الرئيسية في ايجاد المآساة الحالية بافغانستان والى درجة باتت هناك شبه قناعة من ان امريكا بايدن تعمدت بانسحابها الذي يشبه الهرب تعبيد ىالطريق امام عودة طالبان للسلطة لتحويل افغانستان لبؤرة تهديد لبلدان المنطقة .

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في تقرير تحليلي لهايحمل عنوان يقول ان المخابرات الامريكية اقنعت الكيان الصهيوني بأنه، لابديل عن الإتفاق النووي،.. رئيس المخابرات المركزية الامريكية وليام بيرنز اكد للمسؤولين الصهاينة بتل ابيب على ضرورة احياء الاتفاق النووي مع ايران ,واوضح بان امريكا لن تخوض حربا من اجل الاتفاق النووي.

إن امريكا تريد العودة للإتفاق النووي بعد توسيعه وهو ما ترفضه ايران مؤكدة على إحياء الإتفاق النووي دون أي تغيير ويبدو ان الكيان الصهيوني ركز أماله ومخططاته الشيطانية على احتمال فشل مباحثات فيينا لجر رجل امريكا في حرب على ايران الا ان بيرنز شدد بتل ابيب بان امريكا ليست بوادي شن حرب جديدة وانه لابديل عن الاتفاق النووي في كل الاحوال الامر الذي احبط امال تل ابيب والتي راهنت على تغيير الموقف الامريكي.

رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في مقال لها يحمل تساؤل يقول، هل ستحل كامالا هاريس محل بايدن ؟... ان هفوات بايدن الكلامية وزلاته اللسانية وتعثر حركاته ونسيانه, امور باتت تطرح تساؤلات في الولايات المتحدة عن احتمال عدم قدرته على اكمال مهمته الرئاسية مع تقدمه في العمر.

إن هناك اجواء تشكيك بامريكا يذكي الجمهوريون نيرانها حول سلامة بايدن ومدى صلاحية نائبته كمالا هاريس للحلول محله فامريكا لم تشهد تولي امرأة للمنصب الرئاسي في تأريخها , ولكن كمالا هاريس نائبة لبايدن وهذا يعني ان امكانية حلولها محله احتمال مطروح , الا ان هناك مؤشرات وجود رفض واسع في امريكا نابع من خلفيات تقليدية واجتماعية واخرى عنصرية بحتة لتولي هاريس المنصب الرئاسي .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها، الوجه الآخر للتقدم السريع لطالبان...كما كان متوقعا تزحف حركة طالبان نحو العاصمة الافغانية كابل بشكل سريع مكتسحة عشرات الولايات والمدن , وبالطبع هناك العديد من العوامل الداخلية التي سهلت تقدم طالبان ولكن العامل الاساسي هو الاستراتيجية الامريكية ..ودعونا نعود للوراء قليلا..

إدارة ترامب الجمهورية دخلت مسار مفاوضات مع طالبان وكأن حكومة كابول غير موجودة في أول ضوء امريكي أخضر لطالبان وجاءت ادارة بايدن الديمقراطية لتعلن عن انسحاب سريع للقوات الامريكية هو اقرب للهرب متجاهلة حكومة كابول ومستقبل افغانستان وثبت للعيان ان هناك استراتيجية امريكية ثابتة بغض النظر عمن يحكم بالبيت الابيض بتحويل افغانستان الى بؤرة تهديد للمنطقة وللعالم الاسلامي ككل.

وثبت بالتجربة ايضا ان امريكا تدعم اي تنظيم في المنطقة تؤدي مواقفه وممارساته وبغض النظر عن اليافطات التي يطرحها الى اضعاف المسلمين وتشتيت صفوفهم وتشوية سمعتهم ومكانتهم بالعالم.

جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي سلطت الضوء على، فضح أبعاد جديدة للتطبيع الإماراتي الصهيوني، في تقرير لها جاء فيه .. ازاح وزير الخارجية الامريكي السابق مايك بومبيو الستار عن بعض الخفايا التي ترتبط باعتراف الامارات بالكيان الصهيوني..ان بومبيو نوه الى ان صفقة مقاتلات، اف 35، كانت حافزا مباشرا للامارات للاعتراف "باسرائيل" الى جانب نوايا مشتركة ضد ايران.

إن بومبيو كشف أيضا أن اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني كان ضمن حوافز إعتراف الإمارات ومسار التطبيع ونوه وزير الخارجية الامريكي السابق الى ان اتفاق التطبيع يتضمن ايضا بلورة تعاون امني واستخباراتي وعسكري بين الامارات و"اسرائيل" الى جانب العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية.

قدس..

في الشأن التونسي كتبت صحيفة قدس في مقالها، قيس سعيد ولغز الأزمة التونسية.. قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بحل حكومة المشيشي وتجميد البرلمان , سلط الضوء بشكل اكبر على واقع تفاقم الاوضاع الداخلية بشكل خطير في تونس .

إن قرار الرئيس التونسي يشبه إنقلابا إستهدف حركة النهضة إخوانية الميول باغلبيتها البرلمانية والحكومة التي تمثلها ومن هنا اعتبرت حركة النهضة التي يتزعمها رئيس البرلمان راشد الغنوشي, القرار بكونه عودة للديكتاتورية , الا ان الاوساط المؤيدة للرئيس التونسي اعتبرته ضرورة لوضع نهاية لديكتاتورية حركة النهضة التي تتخفى بغطاء ديمقراطي.

ان تونس تعاني من ازمات اقتصادية ومعيشية وسوء ادارة مكافحة كورونا وهي مأخذ ؤادت من النقمة العامة على حركةالنهضة وحكومة المشيشي وبررت بالنسبة لشرائح شعبية واسعة قرار الرئيس التونسي, ولكن لا يمكن تجاهل واقع وجود قاعدة شعبية لحركة النهضة في نفس الوقت فالى اين ستتجه تونس.؟