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1500موكب حسيني يحيي ذكری عاشوراء في كربلاء المقدسة

السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

وسط اجراءات أمنية وصحية خاصة يشارك نحو ألف وخمسمئة موكب حسيني وخدمي في إحياء العشرة الأولى من شهر محرم الحرام في مدينة كربلاء المقدسة.

حسب الضوابط الادارية للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية تمت الموافقة علی مشاركة 1500 موكب حسيني وخدمية في احياء العشرة الاولی من محرم الحرام في مدينة كربلاء المقدسة، ذكری واقعة الطف واستشهاد سبط النبي المصطفی صلی الله عليه واله وسلم الامام الثالث من ائمة اهل البيت عليهم السلام، الامام الحسين بن علي عليهما السلام وأولاده واصحابه.

وأكد قسم الشعائر والمواكب والهيئات الحسينية في العراق والعالم الاسلامي التابع للعتبتين المقدستين أنه تم توجيه المواكب بضرورة الالتزام بالتوصيات التي وضعتها الجهات الصحية والتي أكدت عليها المرجعيات الدينية العليا، مشددة علی أهمية تطبيع شروط السلامة والوقاية والتباعد الاجتماعي الی جانب الالتزام بوقت نزول موكب العزاء الذي حدده القسم وحسب الضوابط الادارية التي تم التعهد بها من قبل أصحاب المواكب الحسينية في محافظة كربلاء المقدسة.

وقال مستشار الامين العام للعتبة الحسينية المقدسة، فاضل عوز:"تم اتخاذ كل الاجراءات فيما يخص الجانب الامني والجانب الخدمي والجانب الصحي".

ولتقديم خدمات نوعية للزائرين خلال مراسم عاشوراء لهذا العام التحق اكثر من 600 متطوع من مختلف المحافظات العراقية بكشافة الوارث في كربلاء وهي جمعية تابعة للعتبة الحسينية وتعنی بتقديم خدمات متنوعة للزائرين وأهمها ارشادهم وتنظيم حركتهم فضلاً عن تعفير وتعقيم الاماكن.

هذا وكانت المدينة القديمة في كربلاء المقدسة شهدت استعدادات وتحضيرات كبيرة لاستقبال شهر الحزن من قبل أصحاب المواكب والتكيات وعمل قسم الشعائر علی تنظيم عملية تسجيل ودخول المواكب الحسينية والخدمية لجميع المحافظات العراقية من أجل تنظيم وتأمين الاماكن التي تخصص لهم لغرض احياء مجالس العزاء الخاصة بالامام الحسين وأهل بيته عليهم السلام داخل المدينة.

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