الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية تسقط طائرة تجسس أمريكية أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب

قناة العالم
السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١
٠٨:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
متحدث القوات المسلحة: عملية استهداف الطائرة التجسسية الأميركية موثقة بعدسة الإعلام الحربي وسوف يتم بث مشاهد حطام الطائرة لاحقا
مراسل العالم: قسد تستهدف بقذائف الهاون قواعد القوات التركية في قريتي عنيق الهوى وتل المناخ بريف الحسكة في سورية
المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع: إسقاط الطائرة التجسسية الأمريكية "سكان إيغل" جاء أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مأرب
الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية تسقط طائرة تجسس أمريكية أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب
المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع: إسقاط الطائرة التجسسية الأمريكية "سكان إيغل" جاء أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مأرب
مصادر يمنية :الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية تسقط طائرة تجسس أمريكية أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب
مصادر يمنية :أ الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية تسقط طائرة تجسس أمريكية أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب
رويترز: قاعدة أناكوستيا-بولينج الأمريكية المشتركة في واشنطن تقول إنها في حالة إغلاق بسبب احتمال شخص مسلح
الرئيس اللبناني يقول إن حاكم المصرف المركزي يصر على موقفه رغم القوانين والقرارات التي تسمح له بالتراجع عن قرار وقف الدعم
الرئاسة اللبنانية: الرئيس عون يجتمع بمجلس الوزراء لبحث أسباب أزمة عدم توافر المشتقات النفطية
الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية تسقط طائرة تجسس أمريكية أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب
السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
مع الحدث
الملف الأفغاني ومحاذير سيطرة طالبان
السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٠٩
فيديو
مشاريع الفتن ضد المقاومة
الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٢٩
فيديو
حركة تمرد البحرين.. ومداهمة النظام منازل سترة عام 2013
الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٢١
هاشتاغ
شاهد: غضب رواد التواصل من وصول القوات البريطانية الى اليمن
الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:١٣
مع الحدث
تداعيات رفع الدعم عن المحروقات في لبنان
الجمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:١٢
المشهد اليمني
قوات بريطانية في المهرة.. الذرائع والتداعيات
الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٥٧
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
اكتشاف أنواع جديدة من القردة في منطقة الأمازون البرازيلية
جريمة اخرى قامت بها قوات الاحتلال الأمريكي بعد انزال جوي بريف دير الزور
إسقاط طائرة تجسس أمريكية في أجواء محافظة مأرب
رابطة علماء اليمن تنعى رحيل العلامة أحمد عبدالملك حميد الدين
هل فشل الاحتلال في خداع حماس يعود الى تعاونها مع حزب الله؟
روبوت جديد يغيّر لونه كالحرباء!
مقالات و تحليلات
تسارع الأحداث في لبنان تشويش على الحكومة أم تسهيل لولادتها
أي انعكاسات لقرار المصرف المركزي في لبنان برفع الدعم عن المحروقات؟
ما رأيكم.. كيف تبدو صورة الإحتلال من سيف القدس مرورا بسفنه الى صواريخ حزب الله؟
السعودية تعرقل مفاوضات التجارة الحرة
'بيغاسوس'.. لم تكن باكورة عمليات التجسس السعودي
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2019 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.