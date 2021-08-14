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المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع: إسقاط الطائرة التجسسية الأمريكية "سكان إيغل" جاء أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مأرب

السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

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