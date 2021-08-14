عراقجي: على بريطانيا ان تسدد ديونها لإيران بدلا من محاولات الابتزاز

العالم - ايران

وقال عراقجي في تغريدة نشرها اليوم السبت: تحاول بريطانيا ابتزاز إيران بالاموال المحتجزة بشكل غير قانوني لاكثر من 40 عاما من اجل تسديد ديونها لإيران، كرهينة مقابل السجناء.

واضاف مساعد وزير الخارجية الايراني: ان هذا الامر لن يحدث مطلقا.

وتابع قائلا: من وجهة نظرنا، الاتفاق لا يزال ساري المفعول، لقد حان الوقت لأن تفعل بريطانيا الشيء الصحيح ولا تسمح لاميركا بتدمير هذا التبادل الانساني.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد دعا في تغريدة إلى الإفراج الفوري عن أنوشه آشوري.

وكان مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية، قد صرح يوم الجمعة، انه تم ابرام الاتفاق بين طهران ولندن للافراج عن 10 سجناء قبل اسابيع، الا ان واشنطن عرقلت تنفيذ الاتفاق.

وقال عراقجي في تغريدة أمس الجمعة تعليقا على تغريدة لوزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: أنتم تعلمون اكثر من اي شخص آخر انه تم ابرام الاتفاق للافراج عن 10 سجناء قبل اسابيع، الا ان اصدقاءكم في واشطن عرقلوا ذلك.

وفي وقت سابق كان وزير الخارجية البريطاني اشار الى مرور الذكرى السنوية الرابعة لاعتقال انوشه آشوري، مطالبا بالافراج عنه وعن سائر السجناء مزدوجي الجنسية.

وأضاف عراقجي: ان أميركا ارتهنت آشوري و9 اشخاص آخرين لمآربها السياسية، ونأمل منكم ان تشرحوا هذا الموضوع لجمهوركم.

تجدر الاشارة الى انه قبل 4 سنوات تم القاء القبض على المهندس الايراني المدعو انوشه آشوري بتهمة التجسس لصالح الموساد الصهيوني واكتساب المال غير المشروع، وقد صدر الحكم بسجنه 12 سنة (10 سنوات مقابل التجسس وسنتين مقابل المال غير المشروع) فضلا عن استرجاع المال غير المشروع.

وقد جرت مفاوضات في فيينا بالتوازي مع المحادثات النووية وأسفرت عن الاتفاق على الافراج عن 10 سجناء من مزدوجي الجنسية، الا ان واشنطن عرقلت هذا الموضوع الانساني وربطته بمحادثات إحياء الاتفاق النووي.