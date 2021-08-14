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وصول قوات أمريكية لكابل للمساعدة بإجلاء موظفي سفارتها

وصول قوات أمريكية لكابل للمساعدة بإجلاء موظفي سفارتها
السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

أعلن مسؤول أمريكي السبت، أن جنودا أمريكيين وصلوا إلى كابل للمساعدة في إجلاء موظفي السفارة الأمريكية ومدنيين آخرين من العاصمة الأفغانية.

العالم-افغانستان

يأتي ذلك، بعد يوم من سيطرة عناصر حركة طالبان على ثاني وثالث أكبر مدن البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن كتيبتين من مشاة البحرية "المارينز" وثالثة من سلاح المشاة، قوامها نحو 3 آلاف عسكري، ستصل إلى كابل بحلول مساء الأحد.

وقال المسؤول الأمريكي طالبا عدم نشر اسمه "لقد بدأوا في الوصول. سيصلون تباعا حتى الغد".

وأضاف البنتاغون أن فريق مشاة مقاتل سينتقل أيضا من فورت براج بولاية نورث كارولاينا إلى الكويت ليصبح قوة استجابة سريعة للأمن في كابل إذا لزم الأمر.

هذا وأكد مسؤول بالحكومة الأفغانية سيطرة طالبان على قندهار المركز الاقتصادي الواقع في جنوب البلاد وذلك في الوقت الذي تكمل فيه القوات الدولية انسحابها بعد حرب استمرت 20 عاما.

وقال دبلوماسيون إن بعض السفارات قد بدأت في حرق مواد حساسة قبيل إجلاء موظفيها.

وأخطرت السفارة الأمريكية في كابل موظفيها بأنها وفرت "صناديق حرق" للقضاء على مواد كالأوراق والأجهزة الإلكترونية بهدف "تقليل حجم المواد الحساسة بالمنشأة".

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