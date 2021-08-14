شاهد: كيف تتصرف طالبان في المدن التي تسيطر عليها؟

العالم - خاص بالعالم

وأوضح نذر بيان في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان طالبان غيرت سياستها حيال التعامل مع الشعب، لأنها تخشی ان يبتعد الشعب عنها، ثم انها بادرت بتغيير سياستها في جبهات القتال، فعندما تسيطر علی مدينة تخلع سلاح المسلحين وتطلق سراحهم وهذا ما حدث في مدينة هرات.

واشار بيان الی وصول جنود اميركان الى مطار كابول، لحماية السفارة الاميركية، معتبراً ان الولايات المتحدة لها مصالح في كابول وافغانستان ولايمكنها ترك هذه المصالح دفعة واحدة.

وبين بيان ان عند وصول طالبان الى العاصمة كابول الموضوع سيكون مختلف لان المجتمع الدولي واميركا واوروبا يخشون ان تشكل طالبان دولة معزولة عن المجتمع الدولي لذا يتابعون تتطور الاحداث في افغانستان عن كثف.