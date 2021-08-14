السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١
٠٩:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

"طالبان" تعلن سيطرتها على عاصمة ولاية باكتيكا شرقي أفغانستان

السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية اليوم السبت، سيطرتها على مدينة شرانة عاصمة ولاية باكتيكا شرقي البلاد، لتكون بذلك مركز الولاية الـ 18 التي تسقط بيد الحركة.

العالم-افغانستان

وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الحركة "دخل مجاهدو الإمارة الإسلامية مدينة شرانة عاصمة ولاية باكتيكا".

وأضاف: "تم احتلال كل دفاعات المدينة وحوصر العدو [في إشارة للقوات الحكومية] داخل مكتب المحافظ ومقر الشرطة".

وتابع مجاهد: "تم إرسال رسالة للعدو لمطالبتهم بالاستسلام لتكون هذه فرصة جيدة يجب استخدامها لإنقاذ حياتهم".

يشار إلى أن حركة "طالبان" باتت تسيطر الآن على نصف عواصم المقاطعات الأفغانية البالغ عددها 34 وتسيطر على أكثر من ثلثي البلاد.

ولا تزال الحكومة المدعومة من الغرب في العاصمة كابل تسيطر على عدد قليل من المقاطعات في الوسط والشرق وكذلك مدينة مزار الشريف الشمالية.

وكانت حركة طالبان قد اكملت اكتساحها لجنوب أفغانستان يوم الجمعة، واستولت على مراكز أربع ولايات أخرى في هجوم خاطف جعلها أقرب إلى كابول قبل أسابيع فقط من إنهاء امريكا رسميا حربها التي استمرت عقدين.

وفي الساعات الأربع والعشرين الماضية، سقطت ثاني وثالث أكبر مدن البلاد - هرات في الغرب وقندهار في الجنوب - في أيدي مسلحي "طالبان" وكذلك عاصمة إقليم هلمند الجنوبي، حيث سبق وخاضت القوات الأمريكية والبريطانية وحلف شمال الأطلسي هناك بعض أكثر المعارك الدموية في الصراع، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

روابط ذات صلة

بالخريطة...13 عاصمة لولايات افغانية في أيدي "طالبان"

طالبان اصبحت على بعد 150 كلم عن كابل

شاهد.. تقدم جماعة طالبان يهدد العاصمة الافغانية كابول

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

التشرذم والتفكك والإنهيار.. بعض بضائع أمريكا للدول التي غزتها

"طالبان" تعلن سيطرتها على عاصمة ولاية باكتيكا شرقي أفغانستان

لم تجد "اسرائيل" من يتحالف معها ضد ايران إلا الحكومة البحرينية!

مخاطبا جونسون.. عراقجي: على بريطانيا ان تسدد ديونها لإيران بدلا من محاولات الابتزاز

شاهد: دمشق تشهد حضوراً مثالياً في احياء ذكرى عاشوراء

اكتشاف أنواع جديدة من القردة في منطقة الأمازون البرازيلية