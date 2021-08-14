"طالبان" تعلن سيطرتها على عاصمة ولاية باكتيكا شرقي أفغانستان

العالم-افغانستان

وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الحركة "دخل مجاهدو الإمارة الإسلامية مدينة شرانة عاصمة ولاية باكتيكا".

وأضاف: "تم احتلال كل دفاعات المدينة وحوصر العدو [في إشارة للقوات الحكومية] داخل مكتب المحافظ ومقر الشرطة".

وتابع مجاهد: "تم إرسال رسالة للعدو لمطالبتهم بالاستسلام لتكون هذه فرصة جيدة يجب استخدامها لإنقاذ حياتهم".

يشار إلى أن حركة "طالبان" باتت تسيطر الآن على نصف عواصم المقاطعات الأفغانية البالغ عددها 34 وتسيطر على أكثر من ثلثي البلاد.

ولا تزال الحكومة المدعومة من الغرب في العاصمة كابل تسيطر على عدد قليل من المقاطعات في الوسط والشرق وكذلك مدينة مزار الشريف الشمالية.

وكانت حركة طالبان قد اكملت اكتساحها لجنوب أفغانستان يوم الجمعة، واستولت على مراكز أربع ولايات أخرى في هجوم خاطف جعلها أقرب إلى كابول قبل أسابيع فقط من إنهاء امريكا رسميا حربها التي استمرت عقدين.

وفي الساعات الأربع والعشرين الماضية، سقطت ثاني وثالث أكبر مدن البلاد - هرات في الغرب وقندهار في الجنوب - في أيدي مسلحي "طالبان" وكذلك عاصمة إقليم هلمند الجنوبي، حيث سبق وخاضت القوات الأمريكية والبريطانية وحلف شمال الأطلسي هناك بعض أكثر المعارك الدموية في الصراع، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".