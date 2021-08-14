فشل الغرب في محاولة جر ايران الی حروب بحرية

العالم - انقلاب الصورة

لعبة مكشوفة سرعان ما أدركتها طهران وحذرت الاطراف الاجنبية من مغامرات جديدة في المنطقة.

واعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية ابوالفضل شكارجي ان القوات المسلحة الايرانية تساهم في تأمين حركة الملاحة ولديها اشراف تام علی التحركات المشبوهة، كما نفی حرس الثورة الاسلامية تدخل اي قوات ايرانية او حلفاء لها ضد أي سفينة قبال سواحل الامارات.

وقال الخبير بالشؤون الدولية ماركوس بابادوبولوس: اذا ما نظرنا الی مزاعم الحكومة البريطانية علينا ان نتسائل هل هناك ادلة فوتوغرافية؟ هل هناك أي دليل علی ان هؤلاء الافراد قد غادروا السفينة؟ وفي حال وجود أدلة فعلی الحكومة البريطانية ان تبرزها ولكن المسؤولية تقع علی الحكومة البريطانية لكي تؤكد مزاعمها ان هذه السفينة تعرضت للاختطاف.

وهذه ليس أول مرة يستخدم فيها الغرب مزاعم كاذبة لتمرير سياساته في منطقة الشرق الاوسط، فمن افغانستان الی العراق الی سوريا وغيرها، جربت الولايات المتحدة والدول الغربية اطلاق الاكاذيب وشن حروب طويلة لاتزال المنطقة تئن من ويلاتها.