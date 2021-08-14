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فشل الغرب في محاولة جر ايران الی حروب بحرية

السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

بعد بيان هيئة التجارة البحرية البريطانية التي اشارت الی ان من صعدو الی الناقلة البريطانية غادروها وان السفينة في امان، وجهت بريطانيا علی الفور ودون أي دليل أصابع الاتهام نحو الجمهورية الاسلامية الايرانية وخاطبت مجلس الامن تطالبه بالرد علی ما أسمتها تصرفات ايران المزعزعة للاستقرار وعدم احترامها القانون الدولي.

العالم - انقلاب الصورة

لعبة مكشوفة سرعان ما أدركتها طهران وحذرت الاطراف الاجنبية من مغامرات جديدة في المنطقة.

واعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية ابوالفضل شكارجي ان القوات المسلحة الايرانية تساهم في تأمين حركة الملاحة ولديها اشراف تام علی التحركات المشبوهة، كما نفی حرس الثورة الاسلامية تدخل اي قوات ايرانية او حلفاء لها ضد أي سفينة قبال سواحل الامارات.

وقال الخبير بالشؤون الدولية ماركوس بابادوبولوس: اذا ما نظرنا الی مزاعم الحكومة البريطانية علينا ان نتسائل هل هناك ادلة فوتوغرافية؟ هل هناك أي دليل علی ان هؤلاء الافراد قد غادروا السفينة؟ وفي حال وجود أدلة فعلی الحكومة البريطانية ان تبرزها ولكن المسؤولية تقع علی الحكومة البريطانية لكي تؤكد مزاعمها ان هذه السفينة تعرضت للاختطاف.

وهذه ليس أول مرة يستخدم فيها الغرب مزاعم كاذبة لتمرير سياساته في منطقة الشرق الاوسط، فمن افغانستان الی العراق الی سوريا وغيرها، جربت الولايات المتحدة والدول الغربية اطلاق الاكاذيب وشن حروب طويلة لاتزال المنطقة تئن من ويلاتها.

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