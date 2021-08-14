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قصر أمير قطر في فرنسا يتعرض للسرقة

قصر أمير قطر في فرنسا يتعرض للسرقة
السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

اقتحم لصوص، أمس الجمعة، قصر أمير قطر "تميم بن حمد آل ثاني"، بالقرب من منتجع كان الفرنسي واستولوا على ساعات يد وقطع ثمينة أخرى.

العالم - قطر

وقال مصدر مطلع، إن الشيخ "تميم بن حمد" لم يكن موجودا عندما اقتحم أربعة أشخاص أحدهم مسلح قصره في "موان-سارتو" ليل الخميس الجمعة.

وأضاف أن السرقة تمت بلا عنف، موضحا أن اللصوص "لم يضعوا مسدسا على رؤوس الأشخاص الذين كانوا موجودين في القصر"، لكن هؤلاء "خضعوا لأوامر (اللصوص) عندما رأوا السلاح".

وأوضح أن اللصوص سرقوا "قطعا ثمينة خصوصا ساعات يد".

ولم يكن "الشيخ تميم" موجودا عند وقوع الحادثة لكن عددا من أفراد عائلته كانوا في القصر.

وفتح عدد من هيئات إنفاذ القانون في مدن غراس ونيس ومرسيليا تحقيقا في الحادث.

وتملك عائلة الشيخ تميم، منذ تسعينيات القرن الماضي هذا القصر الذي يمتد على مساحة 30 هكتارا في موانس سارتو.

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