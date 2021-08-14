قصر أمير قطر في فرنسا يتعرض للسرقة

العالم - قطر

وقال مصدر مطلع، إن الشيخ "تميم بن حمد" لم يكن موجودا عندما اقتحم أربعة أشخاص أحدهم مسلح قصره في "موان-سارتو" ليل الخميس الجمعة.

وأضاف أن السرقة تمت بلا عنف، موضحا أن اللصوص "لم يضعوا مسدسا على رؤوس الأشخاص الذين كانوا موجودين في القصر"، لكن هؤلاء "خضعوا لأوامر (اللصوص) عندما رأوا السلاح".

وأوضح أن اللصوص سرقوا "قطعا ثمينة خصوصا ساعات يد".

ولم يكن "الشيخ تميم" موجودا عند وقوع الحادثة لكن عددا من أفراد عائلته كانوا في القصر.

وفتح عدد من هيئات إنفاذ القانون في مدن غراس ونيس ومرسيليا تحقيقا في الحادث.

وتملك عائلة الشيخ تميم، منذ تسعينيات القرن الماضي هذا القصر الذي يمتد على مساحة 30 هكتارا في موانس سارتو.