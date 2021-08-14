الرئيس الايراني يؤكد شراء 30 مليون جرعة من لقاح كورونا

العالم - ايران

ولدى ترؤسه اليوم السبت لجلسة اللجنة الوطنية لمواجهة كورونا أكد رئيسي أن السيطرة على انتشار فيروس كورونا تتطلب عزما واجماعا وطنيا ، داعيا المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وكافة ابناء الشعب الى التلاحم والتنسيق لمواجهة انتشار هذا الفيروس الخطير.

وأكد رئيسي ضرورة تسديد كل مستحقات الكوادر الصحية وان يكون ذلك على رأس أولويات منظمة التخطيط والموازنة، كما دعا الى رفد هيلكلية الكادر الصحي في البلاد بالجامعيين ومتطوعي الهلال الاحمر والقوات المسلحة وكل المتطوعين لكي تتواصل خدمات الكوادر الصحية دون توقف ودون اية عراقيل.

واضاف ان الخطوة الثانية المهمة والضرورية هي التسريع في اعطاء اللقاح للمواطنين مؤكدا حصول الاتفاق النهائي لشراء 30 مليون جرعة من لقاح كورونا ، فيما اشار الى ان الخبراء يؤكدون الحاجة الى 60 مليون جرعة للسيطرة على انتشار الفيروس.

كما أكد رئيسي على ضرورة تشديد الرقابة على التردد بين الحدود وان يكون ذلك في ظل الرعاية المشددة للبروتكولات الصحية.