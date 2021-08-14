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الرئيس اشرف غني: لقد بدأت استشارات داخلية وخارجية من اجل الوضع في افغانستان

السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٤٥ بتوقيت غرينتش

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