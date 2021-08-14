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الرئيس عون: الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان نتيجة سياسات مالية خاطئة لا يمكن بأي حال أن تقضي على عزيمتنا في المضي قدماً بمعالجة تداعياتها

السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش

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